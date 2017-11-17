Коммерческий тягач сможет разгоняться до 100 км в час за 5 секунд и преодолевать на одной зарядке больше 800 км

Гендиректор Tesla Motor Илон Маск официально презентовал первый электрический грузовик компании во время мероприятия в Калифорнии. По заверениям главы производителя электромобилей, коммерческий тягач Tesla Semi способен открыть новую эпоху в грузоперевозках и логистике.

Tesla Semi оснащен двумя двигателями, благодаря которым грузовик может разгоняться до 100 километров в час за 5 секунд и за 20 секунд при перевозке более 36 тонн. На одной полной зарядке батарей электрический тягач Tesla сможет преодолевать чуть больше 800 км. При этом восполнение энергозапаса батарей на 600 км будет занимать всего лишь 30 минут.

Tesla Semi оснащен системой автопилота, при которой грузовики смогут самостоятельно двигаться в колоннах, где только первой машине потребуется водитель. Таким образом, по мнению Илона Маска, трудозатратность, а следовательно и стоимость грузоперевозок, значительно уменьшатся.

Кабина нового грузовика рассчитана на одного человека, поэтому водительское кресло расположено по центру. Что касается дизайна тягача, то про него Маск сказал коротко: «Если обычные грузовики имеют дизайн амбара, то грузовой автомобиль Tesla сконструирован как пуля».

По словам гендиректора Tesla, производство грузовиков Tesla Semi начнется в 2019 году. Несмотря на то, что стоимость новинки не называлась, Tesla уже запустила систему предзаказов - для покупки грузовика необходимо внести депозит в размере 5 000 долларов.