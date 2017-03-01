Depositphotos
Компания Tesla начала поиски помещения для открытия российского представительств
Представитель компании отказался раскрыть информацию о выходе на новые рынки, эксклюзивный консультант Tesla в России CBRE тоже не стал комментировать ситуацию. Среди рассматриваемых площадок источники называют коворкинг Regus, торговые центры «Времена года» и «Атриум».
По данным Автостата, в 2016 году в России было продано 39 машин Tesla. Ничтожное количество не мешает бренду опережать конкурентов по популярности. На долю марки пришлось 47% продаж электромобилей в нашей стране. Сейчас российским владельцам Tesla недоступны официальные сервисные центры и станции зарядки в регионе. Незначительные поломки устраняются в обычных автосервисах, в случае серьезных нарушений клиенты вынуждены вызывать специалистов из европейского центра в Гамбурге, рассказывают автовладельцы. Средняя стоимость такого обслуживания составляет около 5 тысяч евро.
Фирмы-посредники предлагают россиянам приобрести Tesla от 4 млн рублей. На стоимость влияет и размер налоговых ставок на ввоз электромобиля. В России также доступны Mitsubishi i-MiEV, Nissan Leaf и Renault Twizy, все они работают в более массовых сегментах по сравнению с Tesla.