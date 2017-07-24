Прототип электромобиля Lucid Air позиционируют как нового соперника известного электрокара



Screenshot

Американский автопроизводитель электромобилей Lucid Motors представил видеоролик с прототипом Lucid Air, который компания продвигает как «роскошную альтернативу» Tesla.

Салон электромобиля сравнивают с частным самолетом, с увеличенным пространством для ног и удобными представительскими сиденьями, которые могут откидываться назад на 55 градусов.

Как следует из описания авто на сайте производителя, Lucid Air может развивать скорость до 235 миль в час. Аудиосистема представлена 29 динамиками с активным шумоподавлением и улучшенной изоляцией кабины. А фары из тысячи микролинз, как глаза насекомых, могут адаптироваться к любой ситуации на дороге.

Стандартная комплектация электромобиля с параметрами в 400 лошадиных сил и дальностью пробега до 240 миль обойдется покупателю в 52 500 долларов. При этом планируется ограниченный выпуск первых 255 автомобилей с более впечатляющими характеристиками: 1000 лошадиных сил и запасом хода до 315 миль. Стоимость такой линейки будет доходить до 100 000 долларов.