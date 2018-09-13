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Вице-президент Tesla покинул компанию

13.09.2018 в 09:45

Это третий менеджер за неделю, уволившийся из компании по собственному желанию

Depositphotos

Джастин Маканир, занимающий должность вице-президента по международным финансам и операциям в американском автопроизводителе Tesla, объявил о решении покинуть компанию. На прошлой неделе компанию уже покинули несколько топ-менеджеров, сообщает CNN.

Маканир сообщил, что уходит из Tesla, чтобы занять должность финансового директора в другой компании, добавив, что ценит проведенное в Tesla время. «Я очень уважаю своих коллег и работу в компании, но от предложений, которое я получил, не отказываются», — заявил он.

На прошлой неделе из компании ушли главный бухгалтер Дейв Мортон, а также руководитель отдела кадров Габриэль Толедано. Мортон, проработавший в компании месяц, объяснил свое решение слишком напряжённым ритмом работы. В свою очередь, Толедано, комментируя свое увольнение, заявила, что не планирует возвращаться к работе после отпуска по личным причинам. Ранее компанию покинули несколько других топ-менеджеров.

Tesla
Менеджмент
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