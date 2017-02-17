Sostav и iMARS продолжают еженедельный мониторинг тендеров в сфере коммуникаций



Владимир Ступников

Sostav.ru и агентство iMARS продолжают мониторинг самых интересных тендеров на коммуникационные услуги, проводимые для российских компаний и органов государственной власти. Мы выделили наиболее интересные и заметные, на наш взгляд, конкурсы завершающейся недели.

Рейтинг этой недели открывает закупка от Дирекции по управлению федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012-х годах» на сумму 19,9 млн. руб. Тендер сосредоточен на организации в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения. В задачи исполнителя также будет входить выпуск специализированн ой печатной продукции. Перечень работ предполагает выбор печатных и электронных СМИ, организация специальных рубрик и публикации в них отобранных материалов для освещения вопросов по безопасности дорожного движения.

Исполнителю будет необходимо согласовать с ГУОБДД МВД России и Дирекцией не менее 1 (одного) общественно-поли тического издания, не менее 1 (одного) профильного издания в области безопасности дорожного движения, не менее 1 (одного) автомобильного издания, не менее 1 (одного) тематического издания о здоровье, не менее 2 (двух) онлайн СМИ для создания в них действующих на время контракта информационных рубрик. Заявки принимаются до 3 марта 2017 года.

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На следующей строчке рейтинга располагается конкурс на оказание услуг по проведению мероприятий в части организации комплексного присутствия и позиционирования в социальных медиа сроком на 12 месяцев. Стоимость закупки ровно 20 млн. руб. Заказчиком является акционерное общество «Айкумен-информа ционные бизнес-системы». В задачи исполнителя входит аудит информационного поля Заказчика (оценка освещения Объектов интереса Заказчика и выявление площадок, на которых сконцентрирована ЦА), ежедневный мониторинг информационного поля и реагирование на предметные сообщения (жалобы и претензии, вопросы, пожелания) в интернете. Результатом проделанных работ должно стать укрепление позитивного имиджа Объектов интереса Заказчика в интернете, увеличение целевой аудитории и развитие и сопровождение площадок в социальных медиа по выбору Заказчика (до 500шт.) Заявки принимаются до 27 февраля 2017 года.

Ссылка на тендер

Лидером этой недели становится закупка Фонда содействия реформированию ЖКХ по информационному сопровождению в федеральных печатных средствах массовой информации («Комсомольская правда», «Аргументы и Факты», «Строительная газета»). Стартовая стоимость работ 52,9 млн. руб. В рамках выполнения работ победителю необходимо будет разработать публикации для вышеуказанных изданий, а также разместить по 20 статей в печатных и электронных версиях газет. Объем каждой публикации в «Комсомольской правде» и «Аргументах и Фактах» – не менее ½ полосы, размещение не менее 2 раз в месяц в «Комсомольской правде» и не менее 2 раз в месяц в «Аргументах и Фактах». Объем публикаций в «Строительной газете» – не менее 2 полос, размещение не менее 2 раз в месяц. Заявки на участие принимаются до 6 марта 2017 года. Рассмотрение заявок 09.03.2017 г.

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Текст: Владимир Ступников, Президент iMARS Communications