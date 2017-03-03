Sostav и iMARS продолжают еженедельный мониторинг тендеров в сфере коммуникаций



Владимир Ступников

Sostav и агентство iMARS продолжают мониторинг самых интересных тендеров на коммуникационные услуги, проводимые для российских компаний и органов государственной власти. Мы выделили наиболее интересные и заметные, на наш взгляд, конкурсы завершающейся недели.

Рейтинг этой недели открывает лидер гражданской авиации России ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» с тендером на производство брендированной сувенирной продукции для программы «Аэрофлот Бонус». Конкурс разделен на два лота: изготовление и поставка кожгалантерии (1, 8 млн. руб.) и аксессуаров и гарнитуры (3, 3 млн. руб.) Первый лот предполагает производство косметичек (125 шт), доророжных портмоне (200 шт), черных и цветных ежедневников (140 и 200 шт. соответственно).

Второй лот обязывает Исполнителя произвести ремни для чемодана (500 шт), флеш-карты (500 шт), портативные зарядные устройства (700 шт) и 3500 черных и цветных чехлов для 5-ти моделей iPhone. Вся перечисленная продукция должна быть произведена и поставлена в департамент «Аэрофлот-бонус» на Арбате. К слову, для допуска к участию в тендере компаниям будет необходимо предоставить образцы продукции (к примеру, экземпляр портмоне, выполненный из натуральной кожи). Интересно, что количество балов значительно варьируется в зависимости от типа кожи (телячья, свиная и т.д.) и формы изделия (круг, квадрат). Так, образец портмоне из телячьей кожи оценивается в 10 баллов, в то время как из козьей всего в 3 балла. Заявки принимаются до 15 марта 2017 года.

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Фото РИА Новости

Продолжает рейтинг российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина с тендером на размещение наружной рекламы и рекламы в средствах массовой информации на апрель-июнь 2017 г. театрального сезона 2016-2017 г. г. Начальная цена конкурса- 3,3 млн. руб. Главной задачей Исполнителя является ежемесячная разработка, создание и изготовление рекламно-информа ционной продукции, а также ее размещение и распространение в СМИ.

Исполнителю будет необходимо разместить актуализированну ю о театральном сезоне информацию в следующих источниках: «Театральная афиша», «Вечерняя Москва», «Журнал «МИТ-инфо/ITI-in fo», «Театральная Москва». Также в техническом задании конкурса обозначена необходимость размещения звуковой рекламы в московском метро (30 секунд 45 дикторских слов), изготовление и размещение щитов (1.8х1.2м) вдоль экскалаторов и стикеров (75*12см) в метро. Заявки принимаются до 22 марта 2017 года.

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Первенство этой недели достается тендеру на организацию меро приятий для корпоративных клиентов с целью продвижения продуктов и услуг ПАО «Ростелеком» в 2017 году. Начальная стоимость контракта - ровно 25 млн. руб. Исполнитель должен будет провести 30 бизнес-семинаров с консультационной сессией для корпоративных клиентов В2В - B2G с средним количеством приглашенных порядка 50-ти человек. В рамках мероприятий запланировано строительство демонстрационной зоны для показа продуктов и услуг ПАО "Ростелеком". Также спектр работ Исполнителя подразумевает разработку и производство такой сувенирной продукции, как флеш-карты с презентацией, буклеты, ручки, блокноты.

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Текст: Президент iMARS Владимир Ступников