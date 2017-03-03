Владимир Ступников
Sostav и агентство iMARS продолжают мониторинг самых интересных тендеров на коммуникационные услуги, проводимые для российских компаний и органов государственной власти. Мы выделили наиболее интересные и заметные, на наш взгляд, конкурсы завершающейся недели.
Рейтинг этой недели открывает лидер гражданской авиации России ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» с тендером на производство брендированной сувенирной продукции для программы «Аэрофлот Бонус». Конкурс разделен на два лота: изготовление и поставка кожгалантерии (1, 8 млн. руб.) и аксессуаров и гарнитуры (3, 3 млн. руб.) Первый лот предполагает производство косметичек (125 шт), доророжных портмоне (200 шт), черных и цветных ежедневников (140 и 200 шт. соответственно).
Второй лот обязывает Исполнителя произвести ремни для чемодана (500 шт), флеш-карты (500 шт), портативные зарядные устройства (700 шт) и 3500 черных и цветных чехлов для 5-ти моделей iPhone. Вся перечисленная продукция должна быть произведена и поставлена в департамент «Аэрофлот-бонус» на Арбате. К слову, для допуска к участию в тендере компаниям будет необходимо предоставить образцы продукции (к примеру, экземпляр портмоне, выполненный из натуральной кожи). Интересно, что количество балов значительно варьируется в зависимости от типа кожи (телячья, свиная и т.д.) и формы изделия (круг, квадрат). Так, образец портмоне из телячьей кожи оценивается в 10 баллов, в то время как из козьей всего в 3 балла. Заявки принимаются до 15 марта 2017 года.
Фото РИА Новости
Продолжает рейтинг российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина с тендером на размещение наружной рекламы и рекламы в средствах массовой информации на апрель-июнь 2017 г. театрального сезона 2016-2017 г. г. Начальная цена конкурса- 3,3 млн. руб. Главной задачей Исполнителя является ежемесячная разработка, создание и изготовление рекламно-информа
Исполнителю будет необходимо разместить актуализированну
Первенство этой недели достается тендеру на организацию меро
Текст: Президент iMARS Владимир Ступников