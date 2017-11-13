Фотографы отказались от обнаженки в пользу фантастики без стереотипов

В Нью-Йорке презентовали календарь Pirelli на 2018 год. Автором 45-го издания исторического издания стал британский фотограф Тим Уокер, которого вдохновили на работу оригинальные иллюстрации к произведению «Алиса в стране чудес» Люиса Кэрролла. Особенностью нового календаря стал тот факт, что все его модели темнокожие.

Всего в съемке приняли участие 18 темнокожих музыкантов, актеров и даже политических активистов. В образе Алисы снялась австралийская модель из Южного Судана Даки Тот, Наоми Кэмпбелл примерила роль королевского палача, Вупи Голдберг — герцогини. Кроме того, в проекте приняли участие Пи Дидди, Зои Бедо, Адут Акеч, Абвоа Абоа, Альфа Диа, Джимон Хонсу, Джаха Дукурех и другие.

«Много кто интерпретировал «Алису» по-своему. Я тоже решил, что хочу заглянуть в воображение Льюиса Кэрролла и пересказать эту историю с самого начала. Я показал историю под другим углом, потому что просто не мог сделать это так, как это делали раньше», - рассказал сам Тим Уолкер. По словам фотографа, мир еще не видел темнокожую Алису, поэтому он решил показать, как бы выглядел фантастический мир без стереотипов красоты.

Календарь компании Pirelli издаётся ежегодно с 1964 года, он распространяется ограниченным тиражом среди друзей и партнёров компании. Ранее Pirelli уже выпускал календари с темнокожими моделями, в 1987 году, фотографии тридцатилетней давности сильно отличались от последних изданий. В последние годы календарь ушел от обнаженных и сексуальных образов, которые можно было видеть в первых изданиях. В 2017 году в календаре были естественные образы таких знаменитостей как Ума Турман, Шарлотта Рэмплинг и Джулианна Мур.