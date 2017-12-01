Золото и серебро телеканла «Пятница!»
1 декабря в Сингапуре подвели итоги международного конкурса в области телевизионного маркетинга, промоушена и дизайна PromaxBDA Asiа 2017. Телеканал «Пятница!» стал единственным из российских каналов, кому удалось в этот раз получить золотую статуэтку премии.
В номинации «Best reality promo» (Лучшее промо реалити-шоу) высшей награды удостоился промо-ролик «Пацанки 2» телеканала «Пятница!».
В эфирном промо-ролике актрисы, исполняющие роль «пацанок», сходятся в жесткой схватке, а попросту – драке. В процессе боя пацанки трансформируются в светских дам в изысканных платьях с синяками и ссадинами на лице. Идея ролика принадлежит генеральному директору телеканала Николаю Картозии, а режиссером промо выступил известный клипмейкер Константин Черепков.
В довесок телеканал «Пятница!» получил серебряную статуэтку в номинации «Best sound design» (Лучший саунд-дизайн) за промо-ролик к показу фильма «Волк с Уолл-стрит». За четыре года существования телеканал «Пятница!» собрал 6 статуэток премии PromaxBDA.
Состав креативной группы промо-ролик Пацанки 2:
Директор по маркетингу: Наталия Абрамочкина
Креативный директор: Николай Гладышев
Арт-директор внеэфирного промо: Роман Климов
Режиссер: Константин Черепков
Оператор: Алексей Куприянов
Режиссер монтажа: Алексей Савчинский
Фотограф: Данил Головкин
Продюсер: Светлана Смачная
Ассистент режиссера: Ирина Морозова
Копирайтеры: Марина Купрюнина
Костюмы: Надежда Зенкова
Стиль: Эрнест Мунтаниоль
Медиапланирование: Руслан Белик