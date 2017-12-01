За 4 года существования канал получил 6 статуэток престижного конкурса



Золото и серебро телеканла «Пятница!»

1 декабря в Сингапуре подвели итоги международного конкурса в области телевизионного маркетинга, промоушена и дизайна PromaxBDA Asiа 2017. Телеканал «Пятница!» стал единственным из российских каналов, кому удалось в этот раз получить золотую статуэтку премии.

В номинации «Best reality promo» (Лучшее промо реалити-шоу) высшей награды удостоился промо-ролик «Пацанки 2» телеканала «Пятница!».

В эфирном промо-ролике актрисы, исполняющие роль «пацанок», сходятся в жесткой схватке, а попросту – драке. В процессе боя пацанки трансформируются в светских дам в изысканных платьях с синяками и ссадинами на лице. Идея ролика принадлежит генеральному директору телеканала Николаю Картозии, а режиссером промо выступил известный клипмейкер Константин Черепков.

В довесок телеканал «Пятница!» получил серебряную статуэтку в номинации «Best sound design» (Лучший саунд-дизайн) за промо-ролик к показу фильма «Волк с Уолл-стрит». За четыре года существования телеканал «Пятница!» собрал 6 статуэток премии PromaxBDA.

Состав креативной группы промо-ролик Пацанки 2:

Директор по маркетингу: Наталия Абрамочкина

Креативный директор: Николай Гладышев

Арт-директор внеэфирного промо: Роман Климов

Режиссер: Константин Черепков

Оператор: Алексей Куприянов

Режиссер монтажа: Алексей Савчинский

Фотограф: Данил Головкин

Продюсер: Светлана Смачная

Ассистент режиссера: Ирина Морозова

Копирайтеры: Марина Купрюнина

Костюмы: Надежда Зенкова

Стиль: Эрнест Мунтаниоль

Медиапланирование: Руслан Белик