А так же начал использовать CDN-сети для кэширования файлов публичных каналов и чатов



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Telegram обновился до версии 4.2, теперь мессенджер стал использовать CDN-сеть для кэширования публично-доступных файлов и получил несколько нововведений, сообщается в официальном блоге сервиса.

Telegram будет использовать CDN-сеть для кэширования файлов, передаваемых в публичных чатах и каналах, что существенно увеличит скорость загрузки на устройствах. В личных и секретных чатах эти сети использоваться не будут, их приспособят только для хранения общедоступных файлов, опубликованных в каналах, аудиторией больше 100 тыс. человек.

Речь идёт об использовании узлов CDN, принадлежащих сторонней компании, на территории различных государств, где Telegram популярен, но компания не готова размещать в них свои сервера «по различным причинам», пояснили представители сервиса.

Помимо этого команда Telegram анонсировала ещё несколько нововведений. Теперь пользователи мессенджера могут в личной переписке обмениваться самоуничтожающимися сообщениями с фото и видео. Отправитель устанавливает время, в течение которого фото или видео будет доступно получателю, после материал будет безвозвратно удален. Если же получатель сделает скриншот самоуничтожающегося контента, то система уведомит об этом отправителя. Также в мессенджере появилась возможность добавить больше личной информации в профиль.