Таким образом, общая сумма выручки может превысить $1,6 млрд еще до проведения ICO

Мессенджер Telegram запустил очередную секретную предварительную продажу своей криптовалюты перед ICO, сообщает The Verge со ссылкой на источники.

На этой неделе некоторые инвесторы получили электронные письма, уведомляющие о начале предпродажи. Собеседники издания утверждают, что Telegram надеется заработать столько же, сколько получил во время первой предпродажи, то есть около $850 млн. Таким образом, общая сумма выручки может превысить $1,6 млрд еще до проведения ICO.

Трудно выяснить точную сумму инвестиций в Telegram: компания не раз меняла стоимость предложения в связи с повышенным интересом. Несколько инвесторов, участвовавших в первом pre-ICO, рассказали изданию, что скидка на токены варьировалась от 30 до 80%. Напомним, в ходе первой предпродажи криптовалюты Telegram привлек $850 млн от 81 инвестора.

О том, что Telegram планирует запустить блокчейн-платформу «третьего поколения» со своей криптовалютой Gram, стало известно в январе. Запуск платформы осуществят за счет публичного размещения, которое запланировано на март текущего года.