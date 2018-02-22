Мессенджер Telegram запустил очередную секретную предварительную продажу своей криптовалюты перед ICO, сообщает The Verge со ссылкой на источники.
На этой неделе некоторые инвесторы получили электронные письма, уведомляющие о начале предпродажи. Собеседники издания утверждают, что Telegram надеется заработать столько же, сколько получил во время первой предпродажи, то есть около $850 млн. Таким образом, общая сумма выручки может превысить $1,6 млрд еще до проведения ICO.
Трудно выяснить точную сумму инвестиций в Telegram: компания не раз меняла стоимость предложения в связи с повышенным интересом. Несколько инвесторов, участвовавших в первом pre-ICO, рассказали изданию, что скидка на токены варьировалась от 30 до 80%. Напомним, в ходе первой предпродажи криптовалюты Telegram привлек $850 млн от 81 инвестора.
О том, что Telegram планирует запустить блокчейн-платформу «третьего поколения» со своей криптовалютой Gram, стало известно в январе. Запуск платформы осуществят за счет публичного размещения, которое запланировано на март текущего года.