Новый видеоклип певицы снят в схожей манере

Полтора года назад Kenzo выпустил один из самых запоминающихся рекламных роликов — девушка в зеленом платье будто сходит с ума в очень энергичном танце. Вероятно, этим роликом и вдохновлялась команда, работавшая над новым клипом Тейлор Свифт на песню Delicate.

По сюжету музыкального видео певица страдает от повышенного внимания к своей персоне. Но вскоре всё меняется: Тейлор становится невидимой, и теперь она может делать всё, что угодно, не боясь общественного мнения. Этим она и занимается, отрывая подол платья, бегая и танцуя босиком и т. д.

За три дня ролик посмотрело около 25 млн пользователей, и их мнения на музыкальную новинку очень разошлись. Многие обвинили певицу в плагиате ролика от Kenzo, поясняя, что танцы, гримасы и общий эмоциональный фон очень схожи. В ответ на это другие пользователи отметили копирование стиля танца, но вовсе не всего клипа, а поклонники Тейлор Свифт призывали закончить все споры и наслаждаться песней и отличным видеоклипом.

Режиссером ролика выступил Спайк Джонз, недавно выпустивший новую рекламу Apple.

Музыкальный видеоклип Тейлор Свифт

Рекламный ролик Kenzo