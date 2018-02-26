В магазинах ритейлера появились квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности и устройства для «умного» дома

Ритейлер «Связной» начал тестировать в Москве новый формат магазинов – под новой вывеской, с расширенным ассортиментом и новой концепцией продаж, сообщает РБК.

Эксперимент проводится в трех торговых точках Москвы, где кроме смартфонов и планшетов в продаже появились квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, проекторы и устройства для «умного» дома. Для того, чтобы хорошо рассмотреть и даже протестировать товар, для клиентов предусмотрены зоны с диванами. У каждого из трех магазинов свой логотип, у которого разные цвета фона и букв – желтый, фиолетовый, серый и белый.

Новые магазины являются пилотным проектом. Пока не принято решение о том, будет ли новая концепция распространена на всю сеть ритейлера, однако в случае успеха новый формат распространят на всю сеть, причем не только на «Связной», но и на «Евросеть», объединение с которой обсуждают акционеры двух компаний, сообщила представитель «МегаФона» Юлия Дорохина. Владелец «Связного» Олег Малис сообщил, что запуск нового формата «никак не связан с переговорами с «МегаФоном», «он связан с необходимостью актуализации собственной платформы с учетом происходящих вокруг изменений».

В августе прошлого года «МегаФон» сообщал, что «рассматривает альтернативные варианты развития «Евросети» и возможные сделки с некоторыми участниками рынка, включая «Связной». В декабре гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков заявил, что после завершения сделки по разделению «Евросети» компания намерена объединить её с другим ритейлером.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает целесообразной попытку «Связного» найти новый формат. Физическая розница не теряет популярности, людям нужно пощупать товар. Кроме того, офлайн-розницу отличает наличие гарантии, сервиса и программ лояльности, что важно для потребителя.