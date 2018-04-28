Ритейлеры намерены создать крупнейшую в мире сеть высокотехнологичных магазинов

Российский сотовый оператор «МегаФ?он» и группа «Связной» сообщили о слиянии своих розничных сетей — «Евросети» и «Связного». Объединенная компания будет управлять розничной сетью, которая насчитывает более 5 тысяч магазинов.

В результате консолидации ожидается запуск новых продуктов и услуг, расширение партнерских отношений и увеличение ключевых финансовых показателей. Объединенная компания продолжит активное развитие собственной платформы онлайн-продаж и реализацию стратегии омниканального развития.

В соответствии с условиями соглашения дочерняя компания «МегаФона» Lefbord Investment Limited, передаст 100% акций компании Euroset N.V., которая владеет операционными компаниями группы «Евросеть», кипрской компании DTSRetail LTD, которой принадлежат операционные компании группы «Связной». В итоге компания Lefbord Investment Limited должна получить 25% плюс 1 акцию и 2 места в Совете Директоров.

Олег Малис, основатель Группы SLV: «Эта сделка отражает нашу стратегию. Мы видим огромный потенциал в соединении физической розницы и онлайна. Объединенная компания — это обучающая платформа для наших клиентов, которая является важным элементом процесса цифровизации экономики. Каждый день мы рассказываем миллионам людей, как новейшие технологии способны изменить их жизнь к лучшему. Мы стараемся сделать сложное простым для понимания и использования нашими клиентами».

Сергей Солдатенков, генеральный директор ПАО «МегаФон»: «Мультибрендовые сети — стратегически важный канал дистрибуции для „МегаФона“. Мы считаем, что объединение с успешной розничной сетью с сильным брендом позволит нам лучше понимать потребности пользователей, а также повысить качество обслуживания. Мы рады сотрудничеству с партнером Группой SLV и уверены, что „МегаФон“ выиграет от работы с опытной и профессиональной командой, которая будет управлять объединенной розницей. Мы также считаем, что объединение „Евросети“ и „Связного“ — это логичный шаг к оптимизации каналов дистрибуции на мобильном рынке».

Напомним, «МегаФон» консолидировал 100% «Евросети» в конце февраля 2018 г. Компания выкупила 50% сети у «Вымпелкома», который, в свою очередь, купил половину розничных салонов «Евросети» — примерно 1800 магазинов. Переговоры о слиянии «Связного» и «Евросети» велись ещё в марте, регулятор одобрил слияние в апреле.