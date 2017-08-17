Рекламную кампанию разработали в агентстве Cramer-Krasselt





Креативная команда Cramer-Krasselt вместе с благотворительной организацией Diverse & Resilient (поддерживает ЛГБТ-сообщество Висконсина) представила яркий и забавный дизайн бесплатной линейки презервативов. Никаких занудных наставлений, никаких скучных сведений о клинических испытаниях. Просто презерватив. Просто «свитер для змеи» или «пончо для дятла».

В благотворительной организации Diverse & Resilient понимают, что подростки не любят слушать нравоучения о безопасном сексе. Вместе с агентством Cramer-Krasselt авторы проекта решили предложить тинейджерам и молодым людям бесплатные презервативы с оригинальными иллюстрациями и смешными названиями. Линейка называется Naughty Bags. Кроме того, креативщики сняли забавную анимацию в стиле старой видеоигры. Пиксельный презерватив отстреливает сперматозоидов.