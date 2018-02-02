Болельщики будут довольствоваться брелоками, тапочками и зонтами

На протяжении многих лет представители разных видов спорта (в особенности футболисты и хоккеисты) делились своими переживаниями по поводу запрета встреч с женами и подругами перед ответственными соревнованиями.

Радостно слышать, что у участников зимних Олимпийских игр-2018 будет одной проблемой меньше — встречи, вероятно, не просто разрешены, но и «поощряются».

Презервативы стали одним из видов сувенирной продукции для спортсменов. Организаторы планируют распространить около 110 000 противозачаточных средств после открытия Игр. Эта цифра стала рекордной для Олимпиады — на 10 000 больше, чем была во время соревнований в Ванкувере или в Сочи. В среднем каждый спортсмен может получить по 37 контрацептивов.

«Корзины с презервативами будут размещены как в мужских, так и женских туалетах, в деревнях спортсменов в Пхёнчхане и Ганьнуне, главном пресс-центре, медиа-деревне, а также в медицинских центрах», — сообщили организаторы, которые, кстати, не ждут, что все презервативы будут использованы по назначению. Отмечается, что акция создана для «успешного проведения зимних Олимпийских игр и предотвращения распространения вируса ВИЧ».

О возможности приобретения олимпийских презервативов болельщиками не сообщается. Тем не менее, официальные магазины давно ведут активную продажу иной сувенирной продукции. В открытом для обывателей доступе брендированные мягкие игрушки, канцелярские товары, подушки, термосы, кружки, одежда, сумки, рюкзаки, несессеры, зонты, брелоки, значки, другие аксессуары и даже домашние тапочки.