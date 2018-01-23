Рекламный холдинг представил агентство нового поколения

Рекламный холдинг WPP запустил брендинговое агентство нового поколения Superunion. Глобальное слияние было анонсировано в сентябре 2017 года. Тогда компания сообщила, что под новым брендом объединятся пять агентств: Brand Union, The Partners, Lambie-Nairn, Addison Group и VBAT.

Возглавит Superunion Джим Прайер, ранее руководивший The Partners и Lambie-Nairn. Задача объединенного агентства — предоставить клиентам более широкий набор стратегических и креативных услуг. Рекламодатели смогут взаимодействовать со специалистами, использовать набор услуг и экспертизу, накопленные пятью агентствами.

Brand Union привнесет в проект сильную стратегию и глобальное влияние, The Partners — креатив, отмеченный множеством наград, Lambie-Nairn — непревзойденный опыт в айдентике и интерактивном дизайне, Addison Group — понимание корпоративной аудитории, VBAT (которое сохранит свое имя) — опыт в разработке контента, цифровой доставке и премиум-упаковке. Все это позволит Superunion обслуживать самых разных клиентов и быть впереди конкурентов.

Superunion будет управлять 23 офисами в 18 странах, где работают 750 человек. Среди клиентов, чьи совокупные расходы превышают 100 млн долларов, — Diageo, FIFA, Ford, Bank of America, Merrill Lynch и Vodafone.

«Миру нужны креативные решения, чтобы стимулировать экономический рост, и одними традиционными подходами этого не добиться, поэтому мы и создали Superunion. В центре бизнеса должна быть креативность, чтобы влиять на инновации, продукт и услуги, кадровую политику, культурные изменения, взаимодействие людей с брендом и движущую силу. Мы предложим более интегрированные решения, высокую релевантность в стратегии и более тесные связи с аудиторией, создание сильных брендов, которые приведут наших клиентов к еще большему успеху», — сказал Джим Прайер.

Напомним, в России объединенное агентство будет создано на базе Brand Union. Московский офис предложит российским заказчикам международный ресурс объединенной компании.