Summer Event Forum 2017: больше контента, больше фана

«Бизнес-контент, интегрированный в трехдневную вечеринку», - именно так чаще всего оценивали прошлый Summer Event Forum – одно из крупнейших и самых значимых событий в сфере российского ивента. Организаторы, группа компаний «МАЙ», намерены и в этот году повторить данный формат с 5 по 7 июня в Ростове-на-Дону.
Основная идея летнего форума, проводимого на юге России – неформальное общение профессионалов и лидеров ивент-индустрии, сдобренное интереснейшими выступлениями лидеров мнений по актуальным вопросам организации событий. По словам организаторов, дресс-код: шорты и майка, в любой момент форума можно искупаться в бассейне или пригласить возможных партнеров позагорать на шезлонге с бокалом вина или коктейлем.
Среди партнеров форума не только именитые коллеги по рынку из топовых агентств, но и представители клиентской стороны — в прошлом году второй день был посвящен докладам, где заказчики делились своим представлением об ивенте «по ту стороны баррикад». Среди выступающих были представители X5 Retail Group, Volkswagen, Wargaming.net. Всего же в форуме приняли участие представители более 100 компаний и агентств.
Несмотря на неформальную обстановку, контент на мероприятии имел не менее важное значение и, по словам участников, программа форума была составлена очень разностороннее. От режиссуры мероприятий до решения корпоративных задач клиента — выступления спикеров, многие из которых являются членами Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), строились по принципу полезности для аудитории, а не как очередной рассказ о наиболее успешных собственных кейсах.
Традиционно в этом году в рамках форума запланирована большая развлекательная программа, связанная с нетривиальными достопримечательностями города.
По мнению многих представителей event-индустрии, форум стал одним из самых лучших деловых мероприятий года.
В апреле 2017 года организаторы форума получили награду за «Вклад в развитие event-индустрии» на межрегиональном фестивале проектов Event-прорыв.
Билеты уже доступны в продаже на сайте. Для членов НАОМ, при поддержке которой проходит Форум, предусмотрено льготное участие.