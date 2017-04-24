Summer Event Forum 2017: больше контента, больше фана

«Бизнес-контент, интегрированный в трехдневную вечеринку», - именно так чаще всего оценивали прошлый Summer Event Forum – одно из крупнейших и самых значимых событий в сфере российского ивента. Организаторы, группа компаний «МАЙ», намерены и в этот году повторить данный формат с 5 по 7 июня в Ростове-на-Дону.

Основная идея летнего форума, проводимого на юге России – неформальное общение профессионалов и лидеров ивент-индустрии, сдобренное интереснейшими выступлениями лидеров мнений по актуальным вопросам организации событий. По словам организаторов, дресс-код: шорты и майка, в любой момент форума можно искупаться в бассейне или пригласить возможных партнеров позагорать на шезлонге с бокалом вина или коктейлем.

Среди партнеров форума не только именитые коллеги по рынку из топовых агентств, но и представители клиентской стороны — в прошлом году второй день был посвящен докладам, где заказчики делились своим представлением об ивенте «по ту стороны баррикад». Среди выступающих были представители X5 Retail Group, Volkswagen, Wargaming.net. Всего же в форуме приняли участие представители более 100 компаний и агентств.





Несмотря на неформальную обстановку, контент на мероприятии имел не менее важное значение и, по словам участников, программа форума была составлена очень разностороннее. От режиссуры мероприятий до решения корпоративных задач клиента — выступления спикеров, многие из которых являются членами Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), строились по принципу полезности для аудитории, а не как очередной рассказ о наиболее успешных собственных кейсах.





Традиционно в этом году в рамках форума запланирована большая развлекательная программа, связанная с нетривиальными достопримечательностями города.

Михаил Климанов, управляющий партнер в агентстве смелых решений «Мы», член НАОМ

Ростов был представлен как такая страна чудес, где волшебные происшествия случаются за каждым поворотом, и, рано или поздно, широко раскрытыми глазами начинают смотреть даже скептики и «чем-вы-нас-удивите».



По мнению многих представителей event-индустрии, форум стал одним из самых лучших деловых мероприятий года.

Вахтанг Вахтангишвили, креативный директор питерского агентства V-Events

Успех любого события прост: контент+форма+организационная структура = эмоционально-интеллектуальная память участников. Не бывает успеха с отличным контентом и отвратительной организацией и не верной структурой, как и наоборот. В этом смысле Summer Event Forum образцово показателен.



В апреле 2017 года организаторы форума получили награду за «Вклад в развитие event-индустрии» на межрегиональном фестивале проектов Event-прорыв.

Билеты уже доступны в продаже на сайте. Для членов НАОМ, при поддержке которой проходит Форум, предусмотрено льготное участие.