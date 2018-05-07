Несмотря на то, что денежные суррогаты не признаны государством

Московский суд постановил включить в конкурсную массу должника принадлежащую ему криптовалюту. Таким образом, криптовалюта в России впервые признана имуществом, сообщает РБК.

Суд разрешил вопрос о разногласиях между финансовым управляющим и должником и обязал должника передать финансовому управляющему пароль для доступа к криптокошельку для его включения в конкурсную массу при банкротстве физлица.

Речь идет о рассмотрении судом ходатайства конкурсного управляющего, который оспаривал решение суда первой инстанции об отказе включить в конкурсную массу криптовалюты Ильи Царькова, ранее признанного банкротом. Управляющий настаивал, что криптовалютные активы должны быть использованы для расчетов с кредиторами.

Сам Царьков рассказал о наличии у него криптокошелька и попросил не учитывать криптовалюту при формировании конкурсной массы, так как она не признана государством.

Напомним, что в конце декабря Минфин и ЦБ разработали законопроект о регулировании ICO. В законопроекте речь идет об определении криптовалюты как «иного имущества». ЦБ и президент РФ не поддерживают регулирование торговли криптовалютами, так как она, по мнению властей, ничем не обеспечена и не может быть инструментом накопления.