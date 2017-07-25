Возможно, ресурс «выручила» авторизация через соцсеть «ВКонтакте»



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Апелляционная инстанция Воронежского областного суда отказала прокуратуре в требовании заблокировать популярный порноресурс PornHub на территории России, сообщает RNS.

Роскомнадзор заблокировал Pornhub в России ещё осенью прошлого года по решению Бутурлиновского районного суда Воронежской области, предположительно, потому что на сайте не было защиты от детей.

В начале мая облсуд приступил к пересмотру дела о блокировке, которое в итоге было передано на новое апелляционное рассмотрение. На время разбирательств Роскомнадзор исключил PornHub из списка заблокированных ресурсов.

В начале июля PornHub ввел авторизацию на сайте для российских пользователей через «ВКонтакте», что позволило открывать доступ к ресурсу только совершеннолетним пользователям.