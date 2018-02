Новую анти-Subway рекламу показали во время Олимпиады

Subway сменил логотип и айдентику и прицелился на поколение Z.

Ролик Make what you want («Сделай то, что ты хочешь»), впервые представленный публике во время трансляции Олимпийских Игр, акцентирует внимание на разнообразии всех радостей жизни. Видеоряд преимущественно состоит из пользовательского контента — реальные кадры из жизни самых разных людей. Музыка, экстремальные виды спорта, семейные вечера — Subway уверен, что сэндвичи ресторана подойдут для всех.

«Мы чувствуем, что потеряли эмоциональную связь с нашими потребителями. А значит, надо что-то менять. Мы решили сделать, так называемую, анти-Subway кампанию, — рассказывает Крис Кэрролл, Subway’s chief advertising officer.

Несмотря на изменения, ролик вписывается в концепцию Subway — no matter what your taste, we’ve got something for you («независимо от вашего вкуса, мы всегда найдем для вас что-то подходящее»). Несколько лет назад бренд насчитал 37 млн потенциальных вариаций сэндвича на основе ингредиентов, доступных во всех ресторанах сети по всему миру.

«Кампания показывает, что каждый человек живет своей жизнью, желая оставаться личностью. И если вы хотите наслаждаться уникальными вкусами и создавать свой собственный сэндвич, то Subway — это лучший выбор», — добавляет Кэрролл.

Ролик разработан агентством mcgarrybowen (входит в Dentsu Aegis Network). Целевая аудитория кампании — миллениалы и поколение Z.