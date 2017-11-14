Новый визуальный стиль бренда обращает внимание на свежесть ингредиентов

Сеть ресторанов быстрого питания Subway проходит через череду изменений. Год назад бренд впервые за 15 лет обновил свой логотип, а теперь представил свою новую айдентику.

В обновлении визуального стиля Subway участвовало агентство Turner Duckworth из Нью-Йорка. Основной акцент был сделан на свежих и натуральных ингредиентах сети.

Новые принты представляют собой яркий фуд-арт, в котором все ингредиенты показаны в неожиданном образе. Например, перец стал балериной, авокадо – парой уставших глаз, а лук – облаком и кольцом Сатурна.