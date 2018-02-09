В основе лого традиционный орлятский мальчик

Во всероссийский детский центр «Орленок» мечтали попасть все советские школьники. Сейчас центр состоит из девяти лагерей, а количество желающих попасть в них не уменьшается. Представители ВДЦ обратились в Студию Артемия Лебедева с просьбой провести рестайлинг логотипа центра.

Основной задачей стало сохранение узнаваемого образа «Орленка». Именно поэтому в основу знака заложили привычное изображение легендарного мальчика. Логотип и айдентика выполнены в золотом цвете. В студии отмечают, что цветовое решение объясняется акцентом на то, какие «золотые» дети приезжают в «Орленок» (сейчас путевками в ВДЦ награждают отличников и победителей различных конкурсов).

Геометричный треугольный паттерн символизирует горы и море и призывает достигать новые высоты.

Логотип разработан также в разноцветном формате с добавлением синего цвета, напоминающего о море, которым окружены лагеря центра.

Текстовый элемент логотипа печатается и вышивается на фирменной одежде и иной продукции ВДЦ «Орленок».

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Прочитать о процессе разработки логотипа можно здесь. Отметим, что легендарный мальчик мог быть в бейсболке или наушниках, но буденовка показалась наиболее успешным ходом.