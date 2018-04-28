Павла Дурова сравнили с Джеком Воробьем, а Роскомнадзор – с пиратами

СТС анонсировал показ фильма «Пираты Карибского моря: На краю света». В забавном видео-ролике зрители увидели историю блокировки мессенджера Telegram в России.

«История о находчивом капитане Джеке Воробье. Сперва у него хотели забрать ключи, но он не отдал. Ключа-то нет. И то, что им отпирается, нельзя открыть. И был суд, и был вердикт, но хитрый Воробей нашел другой путь и угнал у всех из-под носа телегу», — говорит закадровый голос в видео.

Таким образом телеканал недвусмысленно намекнул про ситуацию с мессенджером Telegram. Роскомнадзор с 16 апреля охотится за Telegram в попытке заблокировать. Во время этого в реестр запрещенных сайтов было внесены миллионы IP-адресов Google, Amazon, Microsoft и других крупных хостинг-провайдеров. По словам ведомства, создатели мессенджера используют их как инфраструктуру для обхода блокировок.

Пользователям сети понравился юмор телеканала, они оставили много положительных комментариев: «Один твит и я начал уважать СТС», «Это гениально!», «Крамола какая, ох рискует СТС с такими шуточками», «Орнул со всей силы и продолжаю орать!», — писали они. «А когда говорили про суд, показали сверток денег», — заметил внимательный пользователь.