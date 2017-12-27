Арт-директор СТС рассказала о новогоднем оформлении

Телеканал СТС преобразился в преддверии наступающих праздников: в новогоднем оформлении решили сохранить элементы недавнего ребрендинга и добавить новые спецэффекты.

Последний месяц года – всегда череда преображений известных брендов и компаний. Телеканалы как главные спутники новогоднего торжества тоже меняют свой имидж всоответствии с праздничной стилистикой.

Телеканал СТС встретит год в традиционном белом, жёлтом и чёрном цвете, к которым в эти праздники было решено добавить золотые, перламутровые, матово-чёрные и даже хвойные оттенки 3D-объектов. Учитывая, что 2018 год рекомендуется отмечать в золотом, желтом или коричневом цвете, такой выбор СТС кажется весьма актуальным.

Также в эфире появились съёмочные ID с участием звёзд СТС, снятые с помощью технологии Bullet Time (Freeze Time Effect), которая использовалась в фильме «Матрица».

Героями новогодних заставок стали Милош Бикович, Екатерина Волкова, Анна Седокова, Анна Старшенбаум, Роман Маякин, Юлия Куварзина и другие лица СТС – в коротких роликах они эффектно замирают под взрывы хлопушек и конфетти.

«1 декабря 2017 был моим первым рабочим днём на СТС, который удивительным образом совпал с днём рождения канала. Случайно листая ленту в Instagram, я заметила, как мои новые коллеги выкладывают видео с использованием эффекта Bullet Time. Для меня было очевидно, что эта простая и короткая история, ставшая одним из ярких развлечений для корпоративов, дарит удивительное ощущение волшебства. Благодаря чему, хочется пересматривать видео несколько раз, каждый раз погружаясь в состояние праздника. Директор канала Даша Легони-Фиалко поддержала мою идею, и мы запустили процесс», – рассказывает Елена Шанович, арт-директор канала СТС.

Для съёмок промо привезли специальное оборудование, в том числе 13 камер, которые одновременно фиксировали движения героев. Чтобы добиться нужного эффекта, пришлось сделать около 500 дублей. После этого, на постпродакшне, к обработанным снимкам добавились 3D-объекты в виде воздушных шаров, повторяющих цвета канала. Всего было снято 22 новогодних заставки, также запланированы ещё 14 зимних ID, которые появятся в эфире после праздников.

Кроме запуска праздничного и зимнего оформления эфира СТС, за несколько недель работы команда маркетинга и дизайна подготовила три большие рекламные кампании премьер канала, которые увидят свет в начале нового года.