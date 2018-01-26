Холдинг приобрел четверть киностудии «Водород» и планирует довести долю до контрольной

Холдинг «СТС Медиа» приобрел 25% акций киностудии «Водород», сообщают «Ведомости» со ссылкой на официальных представителей с обеих сторон сделки.

Информацию подтвердили гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и один из основателей «Водорода» Михаил Врубель. Стороны не раскрывают сумму сделки, однако отмечается, что в ближайшее время «СТС Медиа» планирует довести долю в «Водороде» до контрольной.

По словам Врубеля, благодаря сделке «Водород» стал эксклюзивным партнером «СТС Медиа» по кинопроизводству. Муругов со своей стороны отметил, что для СТС кино всегда играло важную роль. У компании действуют пакетные сделки с несколькими российскими производителями фильмов, а теперь она сама начинает заниматься непосредственно кинопроизводством. Для холдинга это диверсификация и еще один источник доходов. «И так мы сможем лучше контролировать качество и продвижение кино, которое потом показываем в эфире», — заключил Муругов.

Студия «Водород» была создана в 2011 году продюсерами Михаилом Врубелем, Александром Андрющенко и Александром Войтицким.

Ранее основным партнером «СТС Медиа» по фильмам была компания Yellow, Black & White (YBW). Но в конце 2017 г. стало известно, что команда YBW переходит в конкурирующий холдинг «Газпром-медиа»: в начале этого года они запустили новый развлекательный канал - «Супер».

У других российских телехолдингов тоже есть свои кинокомпании: «Газпром-медиа» владеет «Централ партнершип», «Национальная медиа группа» (один из акционеров «СТС Медиа») - одним из подразделений Art Pictures, для «Первого канала» фильмы давно производит «Дирекция кино».