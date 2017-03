Медиахолдинг заключил долгосрочное соглашение на показ анимационных сериалов студии



Принт мультфильма "Драконы"

«СТС Медиа» и NBCUniversal DreamWorks заключили долгосрочное соглашение, в рамках которого медиахолдинг получит эксклюзивные права на телевизионный показ анимационных сериалов студии, следует из совместного релиза компаний.

В рамках соглашения зрители телеканала СТС смогут увидеть сериалы, созданные на основе культовых мультфильмов DreamWorks Animation: «Драконы» (Dragons: Riders of Berk, Dragons: Defenders of Berk, Dragons: Race To The Edge), «Да здравствует король Джулиан» (All Hail King Julien), «Приключения Кота в сапогах» (The Adventure of Puss in Boots), «Семейка Крудс. Начало» (Dawn of the Croods), «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (The Mr. Peabody & Sherman Show), а также Turbo FAST.

Новый пакет станет дополнением к уже существующему соглашению, в рамках которого «СТС Медиа» закрепила за собой права на телепоказ полнометражных анимационных фильмов производства DreamWorks Animation, такие как «Мадагаскар», «Как приручить дракона», «Кот в сапогах» и другие.

«Анимация составляет основу детского программирования телеканала СТС. Наряду с проектами собственного производства и отечественной анимацией, мы активно обращаемся к лучшим мировым образцам мультипликации. Анимационные сериалы DreamWorks Animation - один из самых успешных продуктов в этом жанре, который концептуально попадает в семейную аудиторию канала СТС», - прокомментировал подписание нового соглашения генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.