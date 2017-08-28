Россия привлекательна для такого бизнеса из-за имеющихся избыточных мощностей и относительно дешевой электроэнергии



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Владельцы электростанций стали предлагать избыточные мощности в аренду с инфраструктурой. Этим предложением всерьез заинтересовались майнеры криптовалют, сообщают «Ведомости».

Первыми такие услуги начали предлагать в ОГК-2, который входит в «Газпром энергохолдинг». Десятки обращений уже поступили в «Евросибэнерго», входящий в холдинг Олега Дерипаски. В июле компания запустила сайт с обзором свободных площадок для привлечения инвесторов и создания в дальнейшем новых промышленных производств, однако основная масса запросов стала поступать от майнеров. Пока сотрудничество на стадии переговоров.

«У нас существенные резервы мощности в Сибири, на Урале и в европейской части России, оставшиеся после закрытия нескольких производств. Это больше 70 площадок с готовой инфраструктурой, включая возможность быстрого подключения к электрическим сетям и подстанциям, и недорогой электроэнергией», - сообщил представитель «Евросибэнерго».

Владелец одной из майнинговых фермы пояснил, что некоторые майнеры действительно задумались об установке ферм на электростанциях и даже договорились о льготных условиях: они платят не 4,5 рубля, а всего 2 рубля за 1 киловатт-час. Цена на электричество имеет большое значение, так как стоимость его достигает почти 30% всех затрат на майнинг.

Эксперты сообщают, что сейчас на майнинг приходится 0,1% энергопотребления в России. А в целом Россия привлекательна для такого бизнеса из-за имеющихся избыточных мощностей и относительно дешевой электроэнергии.

Отметим, что в России в настоящее время сохраняется ажиотаж вокруг биткоинов, курс которых в начале августа достигал исторического максимума в 4000 долларов. Ранее стало известно, что «Ростелеком» намерен найти инвесторов для покупки оборудования для майнинга криптовалют в дата-центре.