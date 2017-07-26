Американской киноакадемии намекнули на возможную смену пола золотой награды



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Ролик снят агентством Paranoiia Productions для организации PSA, которая поддерживает гендерное равенство при устройстве женщин на работу, в том числе в промышленной сфере.

Золотой аналог главной премии США является нам в виде женщины по имени Скарлет. Перерождение оскароносной награды сопровождает завораживающий «золотой» видеоряд. Новый образ призван подчеркнуть равноправие между мужчиной и женщиной, одновременно намекая Американской академии кинематографических искусств и наук, что данная награда может быть представлена не только в мужском обличии.

Видео завершают призыв «Пришло время меняться. Встречайте Скарлет, новый Оскар» и хештег #TheOskarsReborn.