О том, что стоит за кадрами вирусного проекта #FollowMeTo рассказывает продюсер digital-контента Ульяна Киберева

Проект #FollowMeTo, основанный Мурадом и Наташей Османн — это далеко не просто красивые картинки из разных уголков мира, а огромная digital-машина по созданию самого разного контента: фото, видео, анимация… Именно такое разнообразие и привлекает к проекту внимание международных брендов, начиная с Samsung и заканчивая Macy's.

Еще один важный плюс — #FollowMeTo не просто делает один качественный снимок, а берет рекламные проекты «под ключ» и продвигает их во всех форматах и на всех площадках. Вот несколько правил того, как создать успешный кейс полного цикла.

На сегодняшний день у проекта более 9 миллионов подписчиков в социальных сетях, бренд был назван как топ 3 travel influencers by Forbes по итогам 2017 года.

Знание своей аудитории

В начале нужно четко понимать, кто ваша аудитория: ее возраст, пол, географическое положение и еще много-много всего. Чем сильнее вы сужаете аудиторию, тем легче вам будет на нее настроиться, и тогда ваша кампания выстрелит точно в цель. Мы анализируем конверсию на каждый пост и ведем активную коммуникацию в комментариях. Все это позволяет понять, какой новый контент нам надо снимать, чтобы поддерживать и даже увеличивать интерес к нашему бренду.

Фото из Индии обычно с восторгом принимаются аудиторией, и мы всегда ищем новые события, которые можно осветить.

Фото с фестиваля красок Holi Festival of Varanasi собрало почти 400000 лайков и более 2 миллионов просмотров. Одно из самых первых фото из Индии попало сразу на две обложки National Geographic и на одну обложку Harper's Bazaar.

Создание хорошего креатива

Каждая кампания — это история, которую мы рассказываем аудитории. Мы придумываем сценарий, разрабатываем под него список локаций. Например, часы Samsung Gear S3 мы снимали на Кубе, потому что это яркая и очень колоритная страна — направление мечты. Идея была такая: отмотать время назад и увидеть, с чего началось путешествие Мурада и Наташи.

Само собой, бренд был максимально нативно интегрирован в ролик: часы мелькали на запястьях героев в нескольких кадрах.

Поиск молодых талантов

Мы развивали #FollowMeTo как сообщество ярких талантливых и целеустремленных фотографов, путешественников, визуальных художников и т. д. Мы никогда не строили проект обособлено, а наоборот, всегда привлекали ярких людей для сотрудничества и коллабораций. Даже в основной команде проекта (около 10 человек) работают очень талантливые молодые видеографы, режиссеры, монтажеры, и кастинг у нас не заканчивается никогда.

Мы сотрудничаем с молодым талантливым режиссёром Татьяной Гулиной, пример — наш совместный проект #Followmeto Kamchatka.

Планирование съемочного процесса

Первым делом соберите профессиональную команду: операторов, режиссёров, фотографов… Затем полностью выстройте процесс работы и логистику того, что будет происходить во время съемок. Чем более четко все будет подготовлено «на берегу», тем легче будет в процессе производства контента. Конечно, без незапланированных случайностей не обходится ни одна съемка, но в таком случае у тебя всегда есть «подушка безопасности» и, на крайний случай, План Б.

Контроль пост-продакшн

Пост-продакшн — это не просто красиво смонтировать ролик, а создать правильное количество роликов для каждой соцсети, подготовить уникальный контент для всех площадок клиента. В YouTube «заходят» ролики, вдохновляющие на путешествие, и влоги. В Instagram мы выкладываем несколько коротких тизеров по 15−20 секунд, мотивируя подписчиков перейти на YouTube и посмотреть полную версию. Также обязательно выкладываем интересный бэкстейдж в Stories, которые ведут как на YouTube, так и на последний пост в Instagram. На Facebook размещаем видео в формате 360. Дополняем все это «гифками», альбомами и моушен-фотографиями. Итого: создаем максимально разнообразный контент, ведущий с одной площадки на другую.

Продвижение

Тут начинается самое интересное — мы начинаем продвигать весь этот красивый контент в соцсетях. Важно понимать, на какой рынок нацелена кампания, и четко знать время постинга в каждой соцсети. Вести коммуникацию с подписчиком на протяжении всей кампании: отвечать на комментарии, выходить в прямые эфиры, запускать конкурсы. Благодаря использованию механики 360-градусной рекламной кампании в социальных сетях, проект с Samsung Gear S3 собрал более 25 миллионов просмотров.

Ульяна Кибирева — Social Media Producer международного уровня, внесла вклад в успех коллабораций с брендами и инфлюэнсерами мирового уровня: #Followmeto, Мария Ивакова, Tom Tailor, Samsung, Airbnb, BMW, Macy’s, Bulgari, Мегафон, Kenneth Cole, Clinique и многими другими.