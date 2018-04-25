В новой рубрике Sоstav покажет, как снимают самую крутую рекламу

Sostav часто получает инсайды о том, как проходили съемки грандиозных или просто хороших рекламных роликов, из первых уст узнаёт, что вытворяют продакшны вместе с клиентами, чтобы сделать всех (и попасть в наши «Итоги года»). Настало время делиться любопытными подробностями из закулисья. И вот первая история.

Осенью прошлого года новая рекламная кампания «Тинькофф Банка» охватила всю Россию. Помимо всеобщего восхищения от масштабности были и обвинения авторов идеи в плагиате. Словом, ролик не прошел тихо. 13 миллионов просмотров это подтверждают. (Кстати, это количество вдвое больше, чем клиентов у банка, чувствуете потенциал?)

«Страна и Солнце» демонстрировала зрителям масштабность работы онлайн-банка, офисом которого является вся Россия, а рабочий день длится 9 часовых поясов. Вот этот ролик.

Показать, что твой офис — это вся Россия

После просмотра видео «Страна и Солнце» чувствуешь необъятность и безграничную свободу. На ум приходит референс «Невероятная жизнь Уолтера Митти».

В поисках наиболее эффектных локаций съемочная группа объехала всю Россию, побывав в настоящей экспедиции, полной экстрима и приключений. Маршрут пролегал от Калининграда до Камчатки.

Подготовка и съемочная группа

Михаил Горбунцов медиадиректор «Тинькофф Банка»: «Тинькофф Банк» — самый большой онлайн-банк в мире - на сегодня у нас более 7 млн клиентов. Тому есть главная причина — мы родом из России, где территории неоглядны, а IT-технологии, особенно в банковском секторе, одни из ведущих. Эту взаимосвязь мы и хотели передать в «Стране и солнце».

Для съемок собрали высококлассную команду: режиссер Михаил Локшин, чья самая известная работа — «Родина» для Сибирской короны с Дэвидом Духовны; оператор Игорь Гринякин («Адмирал», «Движение вверх»), имеющий репутацию профессионала, готового идти в огонь и воду ради хорошего плана. Главного героя сыграл Петр Рыков из московского театра им. Пушкина.



Кажется, никто лучше не передавал философию компаний Тинькова, как Олег Компасов — автор рекламных роликов «Он такой один» для пива «Тинькофф» и «Манекены» для «Тинькофф.Кредитные системы». Он и написал сценарий.

Из 10 предложенных им историй, среди которых изначально в фаворитах был романтический вариант — влюбленные бегут друг другу на встречу с разных концов страны, в итоге выбрали более эпичный.

Тендер на создание ролика выиграл Park Production (3 Каннских Льва), и через полтора месяца подготовки Гринякин по пояс в воде с камерой наперевес уже снимал первые кадры.

Локации

Шторм и потопление — это только начало

Съемки продлились две с половиной недели. Первый же съемочный день, который проходил в Калиниграде, начался со шторма, утопленного операторского катера и пробитого водозащитного бокса для камеры. Но это было только начало.

Мария Якушина продюсер ролика: Съемки проходили в Калиниграде, Санкт-Петербурге, Москве, на Байкале и Камчатке. Без форс-мажора не обходился ни один день, а слово «экстрим» стало синонимом нашего образа жизни. В таких условиях важно уметь, что называется, «ориентироваться на местности» и находить выход из любой ситуации.

Санкт-Петербург

Прыжок через разведенный мост

Ради съемки команде удалось уговорить «Мостотрест» развести Биржевой мост, который почти никогда не разводят. Ближе к назначенному времени погода стала портиться и съемку хотели перенести, на что в тресте ответили: либо разводим сегодня, либо никогда.

Мария Якушина: Понадобилось рискнуть, и нам повезло — сцена удалась!

«Меня часто спрашивали — герой реально прыгал на мосту или это графика? Да, прыгал, но это каскадер с наклеенной челкой», — улыбается Мария, но потом уточняет, что сам прыжок над мостом — это графика.

Гидроплан и запрет на полет

Прямо перед съемками власти города закрыли небо для полетов частной авиации над Петербургом почти на все лето. Из-за этого гидроплан не мог прилететь на локацию. Пришлось в горячке уже на месте искать новый.

Михаил Горбунцов: Самолет нашелся через водителя автобуса, который возил нас на съемки. Оказалось, что у него есть друг-авиаконструктор, который сам собрал аппарат в гараже на берегу Невы. Сцена, где гидроплан летит среди айсбергов, на самом деле снималась на Неве в Отрадном. Самолет шел очень низко, чтобы не нарушать запрет.

Велосипед на Дворцовой

Эту короткую сцену пришлось снимать ранним утром. Дворцовая площадь в 03:00 прекрасна — на улице ни души! Только городские птицы…

Москва

Видел ли кто-нибудь, чтобы на Каменном мосту, что возле Кремля, не было ни одной машины? Пусть даже в 4:39. Ради съемок продюсерам удалось договориться его перекрыть! Для этого нужно согласование с ГИБДД и другими инстанциями. В результате команде дали время только в раннее утро и на несколько дублей по 10 минут.

А вот сама сцена, где герой мчится на мотоцикле по Москве, снималась вот таким образом:

Камчатка

Снегоходная сцена у вулкана

Дальневосточные кадры снимались у действующего вулкана Мутновский. Для этого группе сначала пришлось 5 часов взбираться на него на «Уралах» и снегоходах. А поднимались и спускались — дважды.

Домик вулканолога

Домик «клиента» предполагалось нарисовать, однако по пути к вершине вулкана группа совершенно случайно обнаружила домик вулканолога, в который и «поселили» героя-клиента.

Поклонение идолам

Условия для съемок были совсем неподходящие: стоял плотный молочный туман. Дошло до того, что члены съемочной группы начали ходить к местным идолам и просить у них ниспослать благоприятную погоду. Это помогло — когда решили попытаться снять как есть, внезапно туман рассеялся, и горы предстали во всей своей красе на целых полчаса.

Байкал

На Байкале не очень везло каскадерам…

Момент с катером

В сцене, где герой прыгает с вертолета на катер, каскадер промахнулся, ударился об борт и свалился в воду.

В панике вызвали скорую, но каскадеры — буквально железные люди. В случаях, где нормальные люди могут погибнуть, они просто встают и идут как ни в чем не бывало.

Как мальчишка скачет на лошади

Когда снимали сцену, где герой догоняет поезд, у дублера порвался ремень, и он упал с лошади.

Тогда проскакать на камеру попросили бурятского парня, который отвечал за лошадей. И хотя новоявленный дублер сначала очень стеснялся, именно его манера держаться в седле добавила сцене нужной натуральности.

Результаты

Вне телевизионных показов ролик за 7 месяцев набрал 13 млн просмотров на официальном Youtube-канале банка. После завершения рекламной кампании «Страна и Солнце», по данным из исследования BrandZ, сила бренда возросла на 30%.

Михаил Горбунцов: Буквально недавно оставили совершенно реальный отзыв на «Банки.ру» от клиента, живущего за Полярным кругом. Мы стали для него спасением в условиях максимальной ограниченности в услугах. Другие туда просто не добираются. Для доставки продуктов у нас создана сеть из более 2500 человек. Для них это видео тоже стало мотивацией, ведь мы показываем именно их непростую работу.

Когда смотришь финальный минутный ролик, не до конца осознаешь, через что пришлось пройти всей съемочной команде, каскадерам и главному актеру ради этих 60 секунд сочнейшего видео. Это не только огонь, вода и медные трубы — это еще еще разговоры с ГИБДД, петербургскими властями, мольбы горным духам о погоде, испытания! Этот подробный кейс — ответ на вопрос, на что уходят такие рекламные бюджеты!

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