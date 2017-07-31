ГУП «Мосгортранс» и Департамент СМИ и рекламы Москвы заключили дополнительное соглашение



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Департамент СМИ и рекламы Москвы и ГУП «Мосгортранс» заключили дополнительное соглашение, по которому будет увеличен парк наземного городского пассажирского транспорта для размещения на его бортах социальной рекламы и социально значимой информации, сообщается на сайте Департамента.

Ранее для социальной рекламы выделялось до 15 автобусов, троллейбусов и трамваев со сроками размещения от 30 дней или 180 дней, по новому соглашению – до 300, при этом 25 из них могут быть использованы для полноразмерного брендирования сроком на полгода.

Размещение социальной рекламы и социально значимой информации осуществляется по тарифам городского заказа, которые на 80% ниже стоимости нанесения коммерческой рекламы, уточняют в Департаменте. Планы по размещению социальной рекламы утверждаются на заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам распространения рекламы.