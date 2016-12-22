Фото: скриншот видеоролика "Мегафон"
Актер Стивен Сигал, недавно получивший российское гражданство, решил возрождать и развивать ярмарочную торговлю «в различных ее проявлениях». Его бизнес-партнером стал Акиф Гилалов, президент группы «ЗАР» и глава Федерации общин горских евреев России. В ноябре они зарегистрировали компанию «Русские ярмарки», сообщает РБК.
Сигал получил 20% бизнеса, остальное принадлежит «Фирме ЗАР» Гилалова. «Компания намерена вернуть ярмаркам значение двигателя бизнеса, распространения и пропаганды инноваций, сделав при этом акцент на локальной продукции, изготовленной под брендом «сделано в России»», — заявил представитель актера.
Проект подразумевает создание промышленных и сельскохозяйстве
Сигал стал гражданином России в начале ноября 2016 года — соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. С тех пор актер успел сняться в рекламе «Мегафона».