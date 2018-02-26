Издание разместило в своей группе пикантный стикерпакет, автора которого не смогло назвать

Администрация социальной сети «ВКонтакте» решила удалить эротические стикеры Election Girl с призывами идти на выборы из паблика журнала Maxim. Причиной стал спор об авторских правах между изданием и дизайнером Валерией Фортуной.

Несколько дней назад в группе «Только для взрослых», которая представляет во «ВКонтакте» редакцию журнала Maxim, был опубликован набор стикеров: рисунки сексуальных девушек, выполненные в стиле pin-up, агитирующие пользователей прийти на избирательные участки, чтобы проголосовать за кандидатуру президента России. Администрация группы обещала дать возможность пользоваться стикерами всем совершеннолетним пользователям, при условии их вступления в сообщество.

Стикеры заметила художница Валерия Фортуна и написала на своей странице: «Сегодня ВКонтакте запустил набор «Election girl», полностью срисовав стикеры с моих. Получилось, правда, не очень, но не отчаивайся, дорогой автор! Пару лет срисовки моих стикеров и ты станешь даже вполне себе ничего – у меня их очень много».

Позже администрация социальной сети «ВКонтакте» решила удалить стикеры, объяснив это тем, что паблик Maxim не может указать их автора. «Поскольку главный редактор журнала Maxim в комментариях средствам массовой информации путается в том, кто создал набор, который размещен в паблике журнала Maxim «Только для взрослых», мы приняли решение о блокировке набора до прояснения ситуации. Набор будет заблокирован в ближайшее время», – подчеркнули в соцсети.

Кроме того, соцсеть припринесла свои извинения художнице, о чем Валерия Фортуна также сообщила во «ВКонтакте».