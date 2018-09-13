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Stella Artois запустил рекламную кампанию в альтернативу новинкам от Apple

Екатерина Назаренкова 13.09.2018 в 19:30

Вот, что такое – настоящий FaceTime

Stella Artois бросила все силы на то, чтобы сдержать компанию Apple, которая так стремительно ворвалась во все таблоиды еще вчера и продолжает находится в ТОПе многих новостных лент.

Пивной бренд выпустил ролик «Meet the Ultimate Connected Device», в котором показывает пивной бокал как альтернативу высокотехнологичным новинкам от Apple, представленным накануне.

Stella Artois наглядно демонстрирует преимущества своего уникального «гаджета»: 100% беспроводная связь, «сенсорная» активация, легкий способ перезарядки и самый плавный и изящный «свайп».

По мнению создателей рекламы, вот он — настоящий FaceTime, который действительно способен объединить людей.

Лара Круг, вице-президент Stella Artois:

Мы вдохновлялись противоречивыми желаниями наших покупателей, которые, с одной стороны, хотят приобретать новинки из мира технологий, но, с другой стороны, хотят устроить себе, так называемый, диджитал-детокс.

Наша кампания — это один из способов напомнить людям, что иногда ключ к сбалансированию этих двух потребностей прямо перед вами. Сравнивая особенности бокала с пивом с функциями смартфона, мы надеемся вдохновить людей на время отложить гаджеты и появиться в более оригинальной «соцсети» — собраться с друзьями за пивом.

Ролик является частью кампании бренда «Joie de Bière» («Радость пива»), которая призывает каждого наслаждаться моментами в режиме «офлайн».

Stella Artois
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