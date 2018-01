Четвертый международный фестиваль маркетинговых и digital коммуникаций WOW DONE AWARDS начинает прием конкурсных работ

Традиционно WOW DONE AWARDS открывает фестивальный год, выступая своеобразным тест-драйвом перед более масштабными международными фестивалями. Программа фестиваля, кроме традиционных конкурсов Marketing & Digital Communication Disciplines и Industrial Categories, пополнилась новым национальным конкурсом – National Marketing Services Contest. Дедлайн приема конкурсных работ – 21 февраля 2018.

Имея позиционирование краш-теста перед престижными международными соревнованиями, фестивальWOW DONE AWARDS 2018 в который раз обновил свои правила, номинации и технические требования, адаптировав их под номинации и требования, в первую очередь, современных Cannes Lions. При этом финансовая составляющая участия в WOW DONE AWARDS осталась неизменной и равна приблизительно 10% от стоимости участия в каннской фестивальной программе. Такая система позволяет участникам оценить свои силы и определить сильные стороны кейса перед участием в международных фестивалях, отдав работы на судейство международным экспертам.

WOW DONE AWARDS предлагает три конкурсные направления – Marketing & Digital Communication Disciplines, Industrial Categories и National Marketing Services Contest.

Работы участников фестиваля будут оценивать три независимых состава жюри. Первый, международный, включит в себя признанных креативных специалистов агентского бизнеса в маркетинговых и digital коммуникациях. Этот состав жюри оценит проекты конкурса, отмечая самые оригинальные и «свежие» творческие идеи и их решения с точки зрения маркетинговых инструментов и коммуникационных каналов. Второй состав – жюри индустриальных категорий – будет состоять из рекламодателей. Данный состав жюри оценит креативность, оригинальность творческого решения для бизнес задач в той или иной индустриальной категории, того или иного продукта.

Новый конкурс – национальный конкурс маркетинговых сервисов – поможет проектам маркетинговых сервисов, реализованных на территории Украины, быть оцененными специалистами, которые работают на украинском рынке и знают его реалии. В состав жюри войдут представители агентств маркетинговых сервисов и клиентов из отделов маркетинговых коммуникаций. При судействе основную роль будет играть качество исполнения и достигнутый эффект/результат, идея, которая не обязательно должна быть Big, но должно привести к успеху кампании.

Продолжая исследовать города Украины, в 2018 году локацией был выбран город Черновцы. Фестиваль WOW DONE AWARDS продлится два дня – 23 и 24 марта. В программу войдет конференция Best Marketing Practices, Церемония награждения победителей WOW DONE AWARDS 2018, а также вечеринки и развлечения.

Стоит напомнить, что фестиваль WOW DONE AWARDS входит в Рейтинг креативности агентств маркетинговых услуг АКАР с коэффициентом 2.

Регистрация конкурсных работ открыта до 21 февраля.

Организаторами фестиваля является Всеукраинская рекламная коалиция совместно с Международной Ассоциацией Маркетинговых Инициатив.

Если у вас возникли вопросы, просим обращаться в Оргкомитет конкурса по телефону: (+38044) 490-90-30 или по e-mail: festival@vrk.org.ua (Екатерина Грабовская), project@vrk.org.ua (Ольга Подгорская).