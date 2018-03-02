Новый формат заведения, вероятно, протестируют дачники

Первая в России кофейня Starbucks Drive Thru открыла двери своим гостям в подмосковном городе Пушкино. Новый формат заведения тестируется, его востребованность даст возможность Starbucks открыть еще ряд кофеен Drive Thru в Москве и других крупных городах.

Drive Thru — новая кофейня Starbucks, в которой можно делать заказы круглосуточно, не выходя из машины. Формат является новым для Starbucks, но не для рынка. Первым «кормить водителей» стал «Макдоналдс» со своим сервисом «Макавто».

По мнению редакции Sostav, место выбрано весьма удачно. Новая кофейня располагается вблизи крупных торговых центров и гипермаркетов, а значит, будет пользоваться популярностью именно у автовладельцев. Да и поток автомобилистов весной по данному направлению увеличится в связи с началом дачных работ, соответственно, заряд бодрости по дороге из Москвы будет очень кстати.

В кофейне сохраняется и традиционный режим работы. С 8 до 23 часов в ней можно перекусить в привычном режиме. В компании отмечают, одновременно с комфортом в новом заведении могут расположиться более шестидесяти гостей, а летом в Drive Thru откроется также и просторная веранда.