На фестивале пройдет более 70 мастер-классов, форумов, дискуссионных панелей, конференций, ток-шоу, семинаров от хедлайнеров из 25 стран

19-21 апреля в Беларуси состоится Десятый Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» – крупнейший в Беларуси бизнес-форум в сфере маркетинга и коммуникаций и один из ведущих креативных фестивалей Восточной Европы.

Программа Фестиваля этого года будет насыщена актуальными во всем мире инсайтами и идеями для развития и повышения конкурентоспособности бизнеса, инновационными технологиями продвижения брендов, эффективными стратегиями в маркетинговых коммуникациях для руководителей и топ-маркетологов предприятий.

Основным лейтмотивом программы этого года выступит ЭФФЕКТИВНОСТЬ в различных ее проявлениях, включая креативную эффективность, прогрессивные решения в маркетинге, брендинге, медиа, digital, успешно решающие современные бизнес-задачи на рынках разных стран.

На фестивале пройдет более 70 мастер-классов, форумов, дискуссионных панелей, конференций, ток-шоу, семинаров от хедлайнеров из 25 стран, чьи имена широко известны на международной арене. Это признанные лидеры мирового рынка коммуникаций, на счету которых выдающиеся глобальные и локальные маркетинговые и рекламные проекты, отмеченные множеством престижных наград, включая золото Cannes Lions за креатив и Effie за эффективность.

*Полный перечень хедлайнеров и спикеров находится в стадии формирования и будет дополнен.

Право посещения всех мероприятий деловой, образовательной и вечерней программы Фестиваля дает аккредитация. До 28 февраля действуют самые льготные условия! Стоимость участия для одного представителя от организации составляет 17 000 RUB + НДС. Узнать подробную информацию о фестивале «Белый Квадрат» и заполнить бланк-заявку на участие можно на официальном сайте.