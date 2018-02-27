Чаще всего россияне покупают за наличные продукты питания, табачные изделия, слабый алкоголь и товары для автомобиля

Размер среднего чека россиян в магазинах при оплате наличными в январе 2018 года составил около 675 рублей, что на треть превышает показатель июля 2017 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

По данным оператора, средний чек в июле прошлого года составлял 515 рублей, таким образом, показатель вырос на 31%. Чаще всего россияне покупают за наличные продукты питания, табачные изделия, слабый алкоголь и товары для автомобиля.

Средние траты при оплате кредитными картами составили 970 рублей, рост за полгода составил 18%. Карты большей частью россияне используют для покупки электронной и компьютерной техники, косметики, лекарств, верхней одежды.

«У покупателей появилось ощущение стабильности, выросла уверенность в будущем, обозначилось желание улучшить качество товаров в потребительской корзине», – считает генеральный директор «Платформы ОФД» Алексей Баров. Он отметил, что затраты становятся более продуманными, но при этом в продуктовой корзине становится больше дорогих товаров.

В торговой компании «Окей» рассказали, что наблюдают схожую картину, добавив, что к положительной динамике мог привести постепенный рост и восстановление реальной начисленной заработной платы.

Эксперты рынка связывают рост среднего чека с тем, что экономическая ситуация улучшается, а уровень жизни людей и, соответственно, их покупательная способность растут. Рост потребительской активности ведет к увеличению продаж, что в свою очередь подталкивает компании к производству дополнительной продукции.