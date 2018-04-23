За три дня картина собрала более 320 миллионов рублей

Спортивная драма «Тренер», ставшая режиссерским дебютом актера Данилы Козловского, заняла первое место по кассовым сборам в России и СНГ за первые выходные проката. С 19 по 22 апреля фильм собрал 328,4 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

Картина рассказывает о судьбе футболиста национальной сборной Юрия Столешникова, который в решающий момент допускает роковую ошибку и не забивает пенальти. После этого он уходит из спорта и отправляется в маленький провинциальный городок, где становится тренером.

В этом фильме Козловский выступает не только как режиссер, но и как продюсер, сценарист и исполнитель главной роли. В фильме также снялись Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Мария Лобанова. Проект создавался при поддержке Минспорта Р Ф , Российского футбольного союза и Фонда кино.

Лидер прошлого уикенда — фантастический боевик «Рэмпейдж» — вытеснен на вторую строчку рейтинга: картина собрала 78,2 млн рублей против 182 млн рублей неделей ранее.