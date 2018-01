Первое место в нём заняла газета The New York Times

Президент США Дональд Трамп составил рейтинг фейковых СМИ и включил в него материалы газет The New York Times и Washington Post, телеканалов ABC и CNN, журналов Time и Newsweek. Список опубликован на сайте Республиканской партии США.

Первую строчку рейтинга заняло издание The New York Times со статьёй о том, что экономика никогда не оправится от президентского срока Трампа. Сюжеты телекомпании CNN получили четыре из одиннадцати мест в списке Трампа. Среди них сообщение CNN о связях финансиста Энтони Скарамуччи с Россией.

В последнем пункте рейтинга Трамп поместил скандал вокруг его предполагаемых связей с Россией. «И последнее, но не менее важное: «российский сговор!» Российский сговор - это, пожалуй, величайшая фальшивка, созданная для американского народа. Сговора нет!», - написал Трамп.

Вот полный список:

1. Статья на The New York Times экономиста Пола Кругмана о том, что экономика никогда не оправится от президентского срока Трампа

2. Репортаж ABC News о бывшем советнике Трампа Майкле Флинне.

3. Материал CNN о том, что Трамп и его сын имели доступ к хакерским документам из WikiLeaks.

4. Доклад Time о том, что Трамп убрал бюст Мартина Лютера Кинга из своего кабинета.

5. Твит The Washingon Post о том, что на декабрьском митинге Трампа во Флориде не было его сторонников.

6. Репортаж CNN о том, что Трамп перекормил рыбу во время визита в Японию.

7. Cообщение CNN о связях финансиста Энтони Скарамуччи с Россией.

8. Материал Newsweek о том, что первая леди Польши отказа Трампу в рукопожатии.

9. Репортаж CNN про то, что бывший директор ФБР Джеймс Коми намеревается оспорить заявление Трампа о том, что он не является фигурантом расследования.

10. Статья The New York Times о том, что администрация Трампа умолчала об изменении климата.

11. «Российское вмешательство».

В Twitter Трамп прокомментировал свой рейтинг: «Несмотря на некоторые продажные и нечестные СМИ, я уважаю многих журналистов. Существует множество хороших новостей для американцев, которыми они могут гордиться!».