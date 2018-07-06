От утечки документов пострадали невнимательные компании и организации

Скандал с индексацией Google Docs в поиске «Яндекса» доказал: история ничему не учит. По крайней мере, пользователей Рунета. Еще в 2011 году выяснилось, что тысячи людей хранят личные документы и пароли в соцсети «ВКонтакте», не ограничивая к ним доступ.

Однако оказалось, что за семь лет люди так и не смогли разобраться с настройками приватности. И Google, и «Яндекс» утверждают: виной всему беспечность пользователей. В «Яндексе» заявили, что в результатах поиска появлялись файлы с установленной опцией «общедоступно для поиска и просмотра». Google также напомнил: поисковые системы могут индексировать только те документы, которые намеренно были сделаны их владельцами публичными — или если кто-либо опубликовал ссылку на документ, владелец которого сделал его доступным для поиска и просмотра всем в интернете.

В соцсетях уже появились конспирологические теории насчет того, что «Яндекс» проиндексировал документы тех пользователей, у которых установлены «Яндекс.Браузер» или «Яндекс. Тулбар». В самой компании эти слухи не комментируют. Между тем поисковик перекрыл доступ к документам Google Docs, а ситуацией заинтересовался Роскомнадзор.

Напомним, в открытом доступе хранились файлы с паролями, контактами, финансовой информацией и другими конфиденциальными данными. Но если небрежность обычных пользователей еще объяснима, то ее наличие у сотрудников крупных компаний выглядит странно. Их невнимательность может дорого обойтись работодателю. Кто же попал в список пострадавших?

«Тинькофф банк»

Стоп-факторы при приеме на работу вызвали возмущение пользователей. Из документа следовало, что в финансовую организацию не устроиться жителям Северо-Кавказского ФО, бывшим журналистам и телеведущим, религиозным людям, которые молятся несколько раз в день, выходцам из МВД и ФСБ. В пресс-службе компании сначала отрицали наличие таких методичек. Позже представители банка сообщили TJ, что автором документа является их сотрудник, который руководствовался «неясными причинами». Там подчеркнули, что описанные в тексте правила прямо противоречат HR-политике группы.

«Леруа Мерлен»

Не успел ритейлер разобраться с одним скандалом и собрать реакции пользователей, как они стали достоянием общественности. Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев выложил в Telegram скриншот документа с негативными комментариями в адрес бывшего PR-директора «Леруа Мерлен» Галины Паниной. «Да, это один из внутренних рабочих документов, которые мы ведём в рамках выяснения всех подробностей ситуации. Мы огорчены тем, что документ попал в сеть», — заявили TJ в компании.

Администрация Екатеринбурга

Блогер Илья Варламов написал в Telegram, что обнаружил в Google Docs инструкцию по «отработке» негатива после его приезда. Якобы администрация Екатеринбурга рекомендовала подготовить репортаж об удобстве парков и улиц Екатеринбурга — от имени местного жителя и блогера-туриста. При этом требовалось максимально связать материал с темой экс-мэра Евгения Ройзмана. Впрочем, никаких скриншотов и ссылок Варламов не выложил. Чиновники наличие такой инструкции отрицают, зато Ройзман назвал историю невыдуманной.

Отдельные находки не связаны с конкретными компаниями или организациями. Например, в поиске оказался список из 23 тысяч избирателей района Восточное Дегунино — с адресами, контактными данными и иной персональной информацией. Рядом с именами стоят пометки об отсутствии в районе, об отказе голосовать, о нахождении в лечебных учреждениях, все в привязке к УИКам районов. Оппозиционер Леонид Волков предположил, что речь идет о «мобилизационной сетке» и обеспечении нужного результата на выборах.

Издание Life утверждает, среди находок была и сводная таблица проституток Санкт-Петербурга с ценами, адресами и перечнем оказываемых услуг. Правда, никаких подтверждений журналисты не приводят.

«Кенгуру»

Кто-то нашёл скриншот документа со всеми корпоративными паролями службы доставки еды «Кенгуру». В итоге клиенты сервиса ночью получили сообщения с неприличным содержанием. Владелец компании Сергей Никитин рассказал URA.RU, что сайт «Кенгуру» был полностью удален, аккаунты от всех соцсетей взломаны, в группу в «ВКонтакте» залили порноролики, а подписчикам разослали сомнительные изображения.

Возмущенным клиентам предоставили скидку. Компания оценивает ущерб от утечки в 200 тысяч рублей.