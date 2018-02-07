Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс напишут сценарий и снимут новые серии «звёздного» проекта

Студия Lucasfilm пригласила создателей популярного сериала «Игра престолов» Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретт Уайсса написать сценарий и снять новую серию фильмов по вселенной «Звездных войн», сообщается на официальном сайте производителя космической саги.

Известно, что фильмы не будут связаны с трилогией Райана Джонсона и семьей Скайуокеров и с новой, четвертой трилогией киносаги, режиссером которой станет Райан Джонсон, снявший восьмой эпизод франшизы – «Последние джедаи».

«Дэвид и Дэн – одни из лучших писателей нашего времени. Они придумывают невероятно сложные персонажи и истории, прекрасно разбираются в мифологии. Все эти навыки выведут «Звездные войны» на новый, более захватывающий уровень», – отметил президент Lucasfilm.

Дата выхода новой трилогии пока не известна. Её создатели отметили, что собираются начать работу над новым «звёздным» проектом после завершения последнего сезона «Игры престолов». «Для нас большая честь получить такой шанс, мы немного взволнованы ответственностью, но начнём работу после того, как последний сезон «Игры престолов» будет завершен», – говорится в их совместном заявлении.