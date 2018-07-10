Новую серию можно посмотреть на официальном YouTube-канале студии

Премьера четвертой серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» состоялась на официальном YouTube-канале студии «Союзмультфильм». Серия называется «Диета Матроскина», в ней кот Матроскин пытается похудеть.

По сюжету, герои получают посылку с подарками. Все радуются новым вещам, один лишь кот Матроскин расстроен: ему мала мoдная пижама, и он решает, что нужно сбросить вес. Все герои приходят на помощь коту, в результате к Матроскину возвращается фирменная уверенность в себе.

Напомним, в новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.

Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать в начале апреля в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на платформе сайта Кино Mail.Ru, а в конце мая «Союзмультфильм» запустил официальный YouTube-канал.

Эпизод «Диета Матроскина» собрал уже более 5 тысяч лайков. Если первые серии вызывали в основном негодование, связанное с неоправдавшимися ожиданиями, то новая серия получила в основном положительные отзывы.

«Если не сравнивать постоянно со старыми мультфильмами то вполне сносно. Стало поменьше хипстерской лабуды и „новых веяний“ по сравнению с первыми сериями — прогресс. Только напрягает одна и та же завязка с Печкиным и его посылкой каждый раз…», — написал один из зителей.