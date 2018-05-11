На киностудии ведётся работа над проектами «Богатырята» и «Наследнички»

«Союзмультфильм» готовит сразу несколько проектов в 3D. Один из них, мультсериал «Богатырята» планируется представить уже летом этого года, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу киностудии.

«В производстве 10 эпизодов, которые планируется закончить летом этого года. Фильм создается в технологии 3D с применением motion capture (захват движения), жанр — комедийно-приключенческий», — сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».

Кроме того, киностудия готовит две серии другого проекта в 3D, сериала «Наследнички». Эти серии производятся по мотивам «Богатырят», персонажи и частично локации используются оттуда, но фильм будет выполнен в более сложной 3D-технологии с производством ручной анимации.

«Над проектом работает еще одна творческая команда, приглашен новый автор сценария. По итогам демонстрации проектов в интернете и на телеканалах будет принято решение производстве следующих серий», — рассказал представитель киностудии.

Ранее представитель правления киностудии Юлиана Слащева сообщила, что «Союзмультфильм» ведет переговоры с несколькими телеканалами о продаже прав на показ семи сериалов. В частности, речь идет о продаже пакета сериалов, которые киностудия хотела бы показывать на одном эфирном телеканале в формате слота «Союзмультфильма» на постоянной основе.