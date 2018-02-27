На площадке представят книги, настольные игры и раскраски с героями мультфильмов

Киностудия «Союзмультфильм» намерена запустить интернет-магазин товаров с героями российских и советских мультфильмов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе киностудии.

В интернет-магазине будет представлена сувенирная продукция с героями из мультфильмов киностудии: книги и игрушки, настольные игры, раскраски, посуда, футболки и многое другое.

В декабре 2017 года киностудия подписала контракт с лицензионным агентством Brand4rent, которое начало работу по увеличению поставщиков сувенирной продукции для «Союзмультфильма». Планируется, что интернет-магазин заработает ближе к концу 2018 года. «Сейчас он находится на стадии проработки концепции и плана реализации», – отметили в пресс-службе.

В конце прошлого года «Союзмультфильм» открыл в новом здании киностудии свой первый фирменный магазин с игрушками, сувенирами и одеждой с символикой отечественных мультифильмов, среди которых «Простоквашино» и «Малыш и карлсон».