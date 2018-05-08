Кандидатуру Райана предложил основатель сети Сергей Галицкий

Совет директоров «Магнита» избрал своим председателем Чарльза Райана, номинированного в совет основателем сети Сергеем Галицким, следует из сообщения ритейлера.

Райан является основателем инвесткомпании UFG Asset Management, сооснователем и генеральным партнером российского венчурного фонда Almaz Capital Partners. С 2005 по 2008 год он был главой и главным исполнительным директором группы Deutsche Bank в России. С 2008 года он вернулся в UFG. Двое других номинантов Сергея Галицкого — Пол Фоли и Грегор Моват — также вошли в совет. Пол Майкл Фоли избран заместителем председателя.

Должность гендиректора ритейлера занимает Хачатур Помбухчан. От миноритариев (Prosperity Capital Management и Genesis Investment Management) в совет избрали Александра Присяжнюка, от ВТБ — Тимати Демченко, Алексея Махнева и Джеймса Пэта Симмонса.



Напомним, Галицкий, продавший 29,1% акций «Магнита» ВТБ и оставивший себе 2,7%, выдвигал в совет директоров пятерых кандидатов, трое из которых избраны. Ранее акционеры «Магнита» полностью обновили состав совета директоров.