Сервисы для обхода блокировок обяжут блокировать запрещенные сайты



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Власти начали крестовый поход против сервисов, позволяющих обходить блокировки Роскомнадзора. По поручению Совбеза был разработан законопроект, который обязывает анонимные прокси-серверы и VPN-сервисы блокировать доступ к запрещенным интернет-ресурсам. В противном случае операторы связи ограничат доступ к таким сервисам.

Инициатива коснется и поисковиков - их могут обязать исключить из выдачи ссылки на заблокированные сайты. За неисполнение требований им будет грозить административная ответственность - штраф до 700 тысяч рублей.

Поправки к закону «Об информации» и КоАП готовились силами нескольких ведомств, сообщает “Коммерсантъ”. Газета «Ведомости» называет авторами законопроекта Роскомнадзор и юристов Медиа-коммуникационного союза (МКС). Однако представитель регулятора Вадим Ампелонский отрицает причастность ведомства: «Мне об этом законопроекте ничего не известно, Роскомнадзор не обладает правом законотворческой инициативы».

Впрочем, рабочая группа при Роскомнадзоре обсуждала методы противодействия обхода блокировки сайтов ещё в прошлом году. Поднимался вопрос и о распространении информации об этих ресурсах в поисковых системах.

Кроме того, Ампелонский рассказывал, что ведомство неформально договаривается с владельцами анонимайзеров и VPN-сервисов: те подключаются к единому реестру и ограничивают доступ к запрещенным сайтам, фактически исполняя российский закон. Он настаивал на отдельном регулировании анонимайзеров.

Необходимость разработки законопроекта объясняется неэффективностью сложившейся практики. Мешают, во-первых, поисковые системы, выдающие ссылки на запрещенные ресурсы, а также технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным ресурсам: анонимные прокси-серверы (анонимайзеры), виртуальные частные сети (VPN) и т. п.