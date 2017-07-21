Недавно Facebook запустила рекламу в своем Messenger





Социальная сеть VK.com (входит в Mail.Ru Group) вчера, 20 июля, объявила о выходе VK Messenger из бета-тестирования и официально запустила собственный мессенджер. В пресс-службе соцсети Sostav.ru уточнили, что компания не планирует монетизировать VK Messenger и показывать в нем рекламу.

Напомним, ранее Facebook запустила рекламу в своем Messenger на глобальном уровне. Реклама отображается не в чатах, а на главной странице, где располагаются уведомления о новых сообщениях. Количество видимых объявлений зависит от размера экрана и количества отображаемых разговоров.

В новом VK Messenger доступны чаты и групповые беседы, голосовые сообщения, передача файлов. Кроме того, добавлен аудиоплеер для управления музыкой, говорится в анонсе VK.

Ежедневная аудитория VK.com составляет 62 млн. человек.

