Иск менеджера может обойтись корпорации в 3,8 млрд долларов



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Менеджер корпорации Google подал в суд на работодателей за несанкционирован ную слежку. В общей сложности в своем иске сотрудник компании указал на 12 нарушений трудового кодекса, допущенных интернет-гиганто м, сообщает The Guardian.

Соответствующий иск поступил в суд Сан-Франциско, в нем сотрудник Google указал на то, что политика конфиденциальнос ти компании не соответствует трудовому законодательству штата Калифорния. К примеру, сотрудникам интернет-гиганта запрещается обсуждать информацию о незаконной деятельности и рассказывать о ней работающим в корпорации другим сотрудникам.

Кроме того, истец утверждает, что Google побуждает сотрудников шпионить друг за другом в рамках программы Stopleaks, которая требует сообщать о случаях раскрытия конфиденциальной информации, при этом доносы поощряются.

В случае если Google проиграет суд, потенциальный размер штрафа может составить до 3,8 миллиардов долларов. Интернет-компани я уже отреагировала на обвинения, пресс-секретарь Google назвал их "безосновательными ", пояснив, что соглашение о неразглашении, которое подписывает каждый сотрудник, призвано лишь обеспечить защиту важной коммерческой информации.