Игорь Рыбаков и Александр Федотов станут партнерами

Сооснователь «Технониколя» и «Рыбаков фонда» Игорь Рыбаков и владелец издательского дома ACMG, который выпускает в России Forbes и другие издания, Александр Федотов планируют создать совместное предприятие, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Рыбаков готов инвестировать в СП около 200 млн рублей за три года.

Рыбаков и Федотов обсуждают несколько вариантов сотрудничества, один из них — совместное ведение проекта журнала Forbes «Школа миллиардера» (конкурс стартапов), уточняет издание. Совладельцем самого журнала Forbes Рыбаков при этом не будет. Рыбаков и Федотов намерены привлечь и других партнеров в свое будущее СП и ведут переговоры с другими бизнесменами из списка Forbes.

Ранее Игорь Рыбаков через фонд Larix, созданный совместно с его партнером Оскаром Хартманном, вложил 3 млн евро в платформу ремонтных и строительных работ"Тномер", которая объединяет интернет-сервис, телеканал и приложение.